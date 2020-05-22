خامنئي: مأساة فلسطين سببها الدول الغربية

أنقرة/ الخليج 365

حمّل المرشد الإيراني، علي خامنئي، الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الدولة العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى، سبب مأساة فلسطين الحالية.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته في احتفال "يوم القدس" الذي تحييه إيران في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وقال خامنئي "السبب الأصلي في مأساة فلسطين الحالية، هو الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى وعلى رأسها بريطانيا".

وتابع "شعرت الدول المنتصرة في الحرب بالحاجة لإنشاء قاعدة آمنة في قلب المنطقة لضمان هيمنتها، عبر اقتسام أراضي الإمبراطورية العثمانية ونهب أراضيها".

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وأوضح أن إحدى المحاور الرئيسية لسياسات الولايات المتحدة، هو تطبيع وجود إسرائيل في المنطقة، مؤكدا أن "بعض الحكومات العربية التي تؤدي دور العبيد للولايات المتحدة في المنطقة تعد الأرضية لهذا التطبيع عبر إقامة الروابط الاقتصادية وغيرها"، وفق تعبيره.

اعتبر أنه "لا جدوى من جهود تلك الدول العربية، لأن الكيان الصهيوني هو سرطان مميت ومضر بالمنطقة، وسيتم تدميره وإزالته من جذوره".

وأضاف خامنئي، أن "المنظمة التي تسمى بالأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الظلم الذي يتعرض له المسلمون في فلسطين واليمن"، واصفًا "المؤسسات التي تسمى بحقوق الإنسان ميتة".

وأكد أن حل القضية الفلسطينية والتغلب على التحديات القائمة والمستقبلية فيها، يتم من خلال إجراء استفتاء تشارك فيه جميع المجموعات الدينية والعرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.