الجيش الليبي يدمّر دبابتين لحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي الجمعة، تدمير دبابتين تابعتين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تدوينة عبر "فيسبوك" نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا حفتر على طرابلس.

وقال المركز: "قواتنا الباسلة تُدمّر دبابتين لميليشيات حفتر الارهابية في محور الرملة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الليبي تقدم قواته في محوري "صلاح الدين" و"المشروع" جنوبي طرابلس، والسيطرة على مواقع مهمة كانت تحتلها مليشيا حفتر.

وفي السياق، قال مكتب الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، عبر "فيسبوك"، إن القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مبنى جوازات صلاح الدين ومعسكر "التكبالي" في محور "صلاح الدين".

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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