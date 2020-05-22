رئيس البرلمان العراقي يدعو شيخ الأزهر إلى زيارة بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى زيارة بغداد.

وذكر بيان صادر عن البرلمان، الجمعة، اطلعت عليه الخليج 365، أن الحلبوسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الطيب.

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي قدم للطيب التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية والإنسانية ويرفع عنها البلاء".

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وأوضح أن "رئيس البرلمان أبدى تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر (أحد أبرز المؤسسات السُنية في العالم الإسلامي) في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف".

كما وجه الحلبوسي، دعوة إلى الطيب لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت، بحسب البيان ذاته.

وفي مارس/ آذار 2019، أبدى الطيب رغبته في زيارة العراق ومدينة النجف المقدسة عند المسلمين الشيعة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في القاهرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.