"الدفاع" التركية: تحييد 1445 إرهابيا منذ بداية العام

أنقرة / الخليج 365

ـ تحييد 1445 إرهابيا منذ 1 يناير في عمليات داخل البلاد وخارجها

ـ تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا / ي ب ك" الثلاثاء، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"

ـ الجيش نفذ 24 عملية متوسطة وعمليتين كبيرتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الأخير

ـ نقدم دعمنا لحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بما يوافق القانون الدولي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 1445 إرهابيا منذ بداية العام، في مناطق العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد وخارجها.

وقال مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة والتخطيط والتنسيق والتحليل لدى الوزارة العقيد أولجاي دنيزر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن القوات التركية تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" الثلاثاء، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضاف دنيزر، أنه مع تحييد الإرهابيين العشرة، وصل عدد الذين حيدتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام" 66 خلال الشهر الأخير.

وأكد أن الجيش التركي يواصل ودون توقف أنشطة الاستطلاع والمراقبة والمساعدات الإنسانية من أجل إرساء السلام والهدوء في المنطقة.

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وقال إن الجيش يواصل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها دون توقف، مشيرا إلى تحييد 1445 إرهابيا منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح الضابط التركي أن قوات بلاده نفذت 24 عملية متوسطة وعمليتين كبيرتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الأخير.

وأكد أن الجيش تمكن خلال هذه العمليات من تحييد 104 إرهابيين، وتدمير العديد من المعدات العسكرية والمواقع الحربية ومئات الكليوغرامات من المتفجرات.

وأضاف أن القوات التركية ألقت القبض على 533 شخصا حاولوا التسلل إلى البلاد، بجانب منع تسلل 10 آلاف و298 آخرين، بينهم عنصران ينتميان إلى تنظيم "داعش"، علاوة على استسلام 8 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" للجهات الأمنية خلال الشهر الأخير.

وعن الشأن الليبي، قال العقيد دنيزر إن هدف القوات المسلحة التركية المساهمة في تشكيل ليبيا مستقلة ذات سيادة، ومزدهرة تحت قيادة أبنائها دون استثناء أحد، ضامنة السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية على أراضيها.

وقال إن الجيش التركي يواصل تقديم التدريب العسكري والاستشاري لحكومة الوفاق، الممثل الشرعي للشعب الليبي، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في إطار اتفاقيتين أبرمتا - بين تركيا وليبيا - بما يوافق القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.