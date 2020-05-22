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تعذر رؤية هلال شوال في مرصدي جامعة المجمعة وتمير

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعذّرت مساء اليوم الجمعة رؤية هلال شهر شوال في مرصدي جامعة المجمعة وتمير، فيما ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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