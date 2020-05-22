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شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شوال في مرصدي جامعة المجمعة وتمير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعذّرت مساء اليوم الجمعة رؤية هلال شهر شوال في مرصدي جامعة المجمعة وتمير، فيما ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد دعت لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ، مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
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