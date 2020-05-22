شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجربة مميزة للاستفادة من “المياه الرمادية” في مسجد الشيخ “صالح العسكر” بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت تجربة مميزة نفذها القائمون على مسجد الشيخ صالح العسكر بالخرج في استثمار المياه الرمادية (مياه الوضوء) في زراعة عدد من الأشجار حول المسجد.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدشين أول مسجد في المملكة يطبق الاستفادة من المياه الرمادية (مياه الوضوء) في التشجير مع الإنشاء، وقد بدت الأشجار في حالة جيدة ولافتة بعد عام تقريباً من زراعتها من خلال المياه الرمادية.

وقال أحد القائمين على تشييد مسجد الشيخ صالح العسكر بالخرج: إن هذا المشروع سيوفر 60% من تكاليف الاستفادة من المياه الرمادية في حال تطبيقها عقب الإنشاء، ومن ميزاتها كذلك استخدام المياه في تنظيف دوريات المياه.

وفى 3 مايو من عام 2019 تم تدشين المسجد بمبادرة من المتبرع الشيخ صالح العسكر وبمشاركة من مكتب البيئة وفرع المساجد وجمعية آفاق، بهدف أن يحاكي المسجد تجربة الأجداد بالاستفادة من كل قطرة ماء بدلاً من هدرها.

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