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شكرا لقرائتكم خبر عن هل مسحة اختبار «كورونا» تدمر «الغدة النخامية»؟.. استشاري يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، صحة المعلومة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب مسحة اختبار “كورونا” في تدمير “الغدة النخامية” بالجسم.
وأرفق “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” صورة من الرسالة المتداولة والتي تقول: “مهم جدًا لا تسمح لهم بأخذ مسحة اختبار كورونا لأنهم يستهدفون الغدة الصنبورية من أجل تدميرها”.
وردَّ الاستشاري على هذه المعلومة، بقوله: “المعلومة غير صحيحة.. فإختبار فحص كورونا ليس له علاقة بالغدة النخامية ولا بمركز الحرارة كما يدّعي صاحب الرسالة”.
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