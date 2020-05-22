شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلق على واقعة استخدام أحد موظفيها لتصريح التنقل في توصيل الطلبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد موظفيها تصريحه الأمني في توصيل طلبات للمنازل.
وقالت “السعودية للكهرباء” على حسابها في “تويتر”: “إشارة لما يتداول في وسائل التواصل، تحقق الجهات الأمنية في العلا، مع موظف تابع لأحد مقاولينا، يشتبه باستخدامه تصريحاً أمنياً للتجول في غير غرضه”.
وأضافت الشركة: أنه “حسب الموظف (لديه تصريح آخر لتوصيل الطلبات)”، مؤكدةً على التزام موظفيها ومقاوليها بموجب الإقرار الموقع من الجميع.
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