شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية.. ترقب لرؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اتخذت اللجنة المسؤولة عن رصد الأهلة في تمير مواقعها لرؤية هلال شهر شوال مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. Advertisements وارتدى أعضاء اللجنة الكمامة الطبية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث أنها من ضمن الإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

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