مقتل 5 إرهابيين بعملية أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية

ونقلت قناة "السومرية" عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، ترصد عجلة تحمل عناصر إرهابية في منطقة أم تليل – مطيبيجة، وعند تقربهم تم معالجتهم بصاروخ حراري".

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وأكدت القناة عبر خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصاروخ "أدى إلى قتل أربعة عناصر إرهابية، وإحراق العجلة وتم إخبار القوة بوجود أحد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث، يحمل رمانة هجومية تم ملاحقته، وإطلاق النار عليه وقتله".

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، عن إحباط الأجهزة الأمنية "غزوة إرهابية"، بعد الاعترافات التي أدلى بها القيادي في تنظيم "داعش" عبد القادر قرداش.

وبحسب صحيفة "بغداد اليوم"، قال الكاظمي خلال الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن الحكومة تركز على مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط تنظيم "داعش"، وأنها أحبطت "غزوة إرهابية" كشفت عنها تصريحات قرداش الذي تم اعتقاله مؤخرًا.