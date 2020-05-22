السعودية تبدأ حظر تجول كاملا

وذكرت صحيفة "سبق" إنه قد تم الإعلان عن منع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن السعودية ومناطقها كافة، على أن يستمر الحظر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو/أيار 2020 م.

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وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكد، اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

في سياق متصل، قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية إن القطاع الصناعي لديه قدرة فائقة على التفاعل وديناميكية العمل وأن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت ذلك على كل المستويات.

وأضاف مازن الحماد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشار الحماد، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، إلى وجود 6 مصانع للكمامات الطبية، و60 مصنعاً للمعقمات، وتوفير 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي، وتوفير 3600000 معقم بشكل أسبوعي داخل المملكة.

وأكد الحماد أن "الصندوق الصناعي قام بإطلاق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، كما قدم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية".

ولفت إلى أن "العدد الإجمالي للمستفيدين من مبادرات الصندوق وصل إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بــ 3.7 مليارات ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن".