بهدف المشي عليه... شاهد رسم العلم الإسرائيلي على شوارع بغداد

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، خلت منطقة شارع فلسطين في بغداد، من أية مسيرات سنوية تشهدها في مثل هذا اليوم، بسبب إجراءات منع تفشي الفيروس، بينما خطت على تلك الشوارع أعلام إسرائيل، ليمر عليها بعض الأهالي بعجلاتهم ودراجاتهم النارية ومشيا على الأقدام، في حين لوحظ أن تلك الشوارع قد خلت هذا العام من الأعلام الأمريكية المعتاد رسمها مع الإسرائيلية.

ومنعت إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا مسيرات سنوية تشهدها شوارع بغداد لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من كل رمضان، والذي دعا إليه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخميني.

يذكر أن الخميني قد دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.

وأطلقت إيران، اليوم الجمعة، "مسيرات افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم القدس العالمي، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.