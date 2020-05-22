ما هي أبعاد زيارة وزير المال العراقي للسعودية في استقرار أسعار النفط؟

وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "المملكة العربية السعودية والعراق لاعبان أساسيان في منظمة أوبك".

الدولتان تنتجان قرابة نصف إنتاج أوبك والبلدان يستحوذان تقريبا على أقل من نصف الاحتياطي العالمي، وهذه الزيارة مهمة في مجال استقرار النفط.

ولفت إلى أن "استقرار المنطقة يحتاج إلى تعاون، ومن هذا المنطلق جاءت الزيارة. Advertisements

وفيما إذا كانت السعودية على استعداد للاتفاق مع العراق على صيغة تضمن رفع أسعار النفط عالميا، أكد صالح

بالتأكيد سيكون هناك تجاوب والسعودية انفتحت على العراق في العلاقات، وهي فرصة لاستثمار هذا الانفتاح في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، وأيضا فرصة مناسبة لأن يبرهن العراق دوره في المنطقة من خلال خلق الاستثمار والاستقرار في هذه الظروف الصعبة.

وكان وزير المال العراقي علي علاوي قد توجه، أمس الخميس، إلى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.