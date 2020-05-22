صحيفة عبرية تحذر من تداعيات وقف التنسيق الأمني بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية

وذكرت صحيفة "معاريف" مساء اليوم الجمعة، أنه بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، سيفتح الباب أمام قيام الفلسطينيين في الضفة الغربية بعمليات "إرهابية".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأوردت الصحيفة أن التنسيق الأمني يعني التعاون بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد الحركات الإسلامية في الضفة الغربية، وبأن كل طرف يستفيد من الطرف الآخر، سواء السلطة أو إسرائيل نفسها.

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وعلق الفلسطينيون، أمس الخميس، الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد إعلانهم إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الأمني.

ويخشى الفلسطينيون من أن تنفذ إسرائيل، بموافقة واشنطن، تعهداتها ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن بالضفة الغربية وهو ما يعتبرونه ضما للأراضي.