دبي تتوقع انهيار 70% من شركاتها خلال أشهر

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن المسح الذي أجرته الغرفة شمل 1228 مديرًا تنفيذيًا في مجموعة من القطاعات الشهر الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة للإمارة. ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا.
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من بين المشاركين، رأى أكثر من الثلثين مخاطر متوسطة إلى عالية تدفعهم للخروج من العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من العمل في غضون ستة أشهر.
وتعتمد دبي، التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا، على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة، ولا تتكئ على قطاع النفط كحال باقي الخليج العربي.
وقالت 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع إغلاق أعمالها في غضون ذلك الوقت، وتتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه.
من جانبها علقت الغرفة قائلة: "إجراءات إغلاق المدينة الكاملة والجزئية تضع الطلب في الأسواق الرئيسية أمام طريق مسدود. أثر الصدمة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم يسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية".
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