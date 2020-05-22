بعد تخزين 50 مليون قطعة منها... المغرب يسمح بتصدير الكمامات الطبية

وأفاد الموقع الإلكتروني "هسبريس"، ظهر اليوم الجمعة، بأن السلطات المغربية سمحت بتصدير الكمامات الواقية، ومن المرتقب أن تصل إلى عدد من الدول الأوربية والأفريقية.
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وحصلت ثلاث شركات مغربية على شهادة المطابقة من الدول الأوروبية، فيما تلقت وزارة الصناعة والتجارة طلبات للتصدير إلى دول أفريقية، وقامت بالترخيص لها".
ومن بين الدول الأوروبية التي تستورد الكمامات المغربية الآن هي فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، حيث ينتج المغرب حاليا أكثر من 14 مليون كمامة يوميا، منها 12 مليونا من الكمامات المدعمة من طرف الدولة التي تباع بـ 0.80 درهم مغربي، وأكثر من مليوني كمامة مصنوعة من القماش يمكن استعمالها أكثر من مرة.
وأشار حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي إلى أن 23 وحدة صناعية لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز المملكة 10 ملايين كمامة يوميا، موضحاا أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة، فيما تم تخزين 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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