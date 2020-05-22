الحكومة المصرية تكشف حقيقة عودة حركة الطيران تزامنا مع العيد

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، ظهر اليوم الجمعة، إن ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أمر غير صحيح.

وأكد المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدابير مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت وزارة الطيران المدني المصرية إلى أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.