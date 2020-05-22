وجذبت المجموعة، التي يتجاوز عددها 12 فتاة وتتدرب على الملاكمة في الهواء الطلق وترتدي كمامات للوجه، أنظار المارة بشاطئ القطاع الساحلي الذي يطل على البحر المتوسط حيث تقتصر ممارسة هذه الرياضة في الغالب على الرجال.
وقال مدرب الفتيات أسامة أيوب (34 عاما) حسب مانشرته وكالة "رويترز" للأنباء: إن "حصص التدريب العامة هذه يمكن أن تساعد في اهتمام عدد أكبر من الفتيات بممارسة هذه الرياضة في القطاع، الذي تشكل فيه الإناث نحو نصف السكان البالغ عددهم مليوني نسمة".
© REUTERS / SUHAIB SALEM
فريق ملاكمات غزة الصغيرات يلجأ إلى الشاطئ للتدرب بعد إغلاق الصالات الرياضية
وأكد أيوب أن "بعض المارة استحسنوا الفكرة"، وقال:
"الأهالي الذين يمرون من مكان التدريب على الكورنيش يتساءلون إن كان من الممكن إرسال بناتهم للتدريب".
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© REUTERS / OSWALDO RIVAS
وتابعت "قررنا الخروج من النادي لأنه مكان مغلق ومن الممكن أن يكون سببا في انتشار الفيروس".
وسجل قطاع غزة 55 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، جميعها موجودة في مراكز للحجر الصحي، دون وفيات.
وأغلقت السلطات المدارس وقاعات حفلات الزفاف وصالات الألعاب الرياضية.
لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير القطاع، لم تفرض حتى الآن إجراءات عزل عام لاحتواء الفيروس، وتقول إنها "غير ضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر في غزة... الملاكمات الصغيرات يتخذن من الشاطئ مكانا للتدريب في ظل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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