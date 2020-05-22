"فلسطين ستبقى عربية"... دمشق تحيي يوم القدس العالمي رغم كورونا... صور

وقام مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية، الدكتور خلف المفتاح، بقراءة بيان مشترك أكد فيه المشاركون: "مدينة القدس كانت وستبقى مدينة عربية الهوية فلسطينية الانتماء وأن كل عمليات التهويد التي يقوم بها العدو الصهيوني لتغيير معالم المدينة وهويتها الجغرافية والثقافية والديمغرافية لن تغير هذه الحقيقة".

وأوضح البيان بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "إحياء مناسبة يوم القدس العالمي من القوى الشعبية والمقاومة ودول المحور رغم الظروف الخاصة التي تمر بها دول العالم في ظل تفشي وباء كورونا دليل على أن قضية تحرير فلسطين المحتلة تقع على عاتق أبناء الأمة العربية والإسلامية بوصفها قضية تحرر وطني".

© Sputnik . Advertisements دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

يذكر أن دمشق تحيي يوم القدس العالمي كل عام بمسيرات شعبية حاشدة سيراً على الأقدام، ولكنها اختارت هذا العام أن تكون عبر السيارات منعاً للتجمعات والتزاماً بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة في سبيل التصدي لجائحة كورونا.

وبدأت مسيرة السيارات من ساحة الأمويين بدمشق وصولاً إلى جامع الأكرم ثم العودة إلى الساحة مع رفع أعلام المقاومة الفلسطينية واللبنانية وعبارات تؤكد على عروبة فلسطين.

ويحيي العالم يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، تضامناً مع الشعب الفلسطيني بناء على مبادرة أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني في عام 1979.