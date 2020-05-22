الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن "انهار فعليا" مع تفشي فيروس كورونا

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وأضاف "إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين (الطبي) ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية"؛ بحسب وكالة "رويترز".
وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت 184 حالة إصابة و30 وفاة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات. لكن لايركه قال "العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا".
وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.
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