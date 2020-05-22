شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .



وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .