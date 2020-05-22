15 ألف يمني استفادوا من مساعدات رمضان التركية

مبارك محمد/ الخليج 365

استفاد أكثر من 15 ألف يمني من مساعدات غذائية وعينية، قدمتها 5 منظمات تركية، خلال شهر رمضان.

وقال مجدي باشعيوث، مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة "البادية" للتنمية والأعمال الإنسانية (يمنية/غير حكومية) إن "15 ألفا و164 يمنيا من النازحين والفقراء والأيتام استفادوا من تلك المساعدات".

وأوضح للأناضول، أن مشاريع توزيع المساعدات التي نفذتها مؤسسته خلال رمضان، كانت بتمويل من 5 منظمات تركية غير ربحية، هي هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، ووقف الديانة التركي، و"YESiL SANCAK"، و"Dost Eli"، و"Vuslat Derneği".

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ولفت باشعيوث إلى أن المساعدات الغذائية والعينية وزعت على نازحين وفقراء وأيتام في 7 محافظات، وهي مأرب، وحضرموت، وعدن، ولحج، والحديدة، وصنعاء، أبين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.