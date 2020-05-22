كورونا.. 13 وفاة بالسعودية واثنتان في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الجمعة، في السعودية وقطر والبحرين ولبنان، وفق إحصائيات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 13 وفاة، وألفين و642 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 67 ألفا و719، بينها 364 وفاة، و39 ألفا و3 حالات تعاف.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة، وألف و830 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 40 ألفا و481، بينها 19 وفاة، و7 آلاف و893 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 164 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و338.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 12 وفاة، و4 آلاف و4 حالات تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 62 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و86.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بينها 26 وفاة و663 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و231 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 335 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و104 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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