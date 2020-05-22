غزة.. فصائل فلسطينية تدعو لمحاسبة "المطبعين" مع إسرائيل

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إلى محاسبة "المتورطين" في التطبيع مع إسرائيل.



جاء ذلك في كلمة للقيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش نيابة عن فصائل فلسطينية خلال مؤتمر صحفي شرقي غزة، عقدته "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن"، بمناسبة يوم القدس العالمي.



ورفض البطش في كلمته "كل أشكال التطبيع، وتدجين العقل العربي والإسلامي مع الاحتلال الإسرائيلي لتمرير صفقة القرن بعناوين خادعة".



وقال "ندعو القوى الحية في الأمة (الإسلامية) من الأحزاب والمثقفين إلى محاسبة كافة المتورطين هذه الجريمة (التطبيع)، واعتبار ذلك غدرا بالقضية الفلسطينية والمقدسات".



واقترح البطش على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الدعوة العاجلة لاجتماع طارئ مع الأمناء العامين للفصائل (الفلسطينية) لبحث سبل مواجهة قرارات الاحتلال (الإسرائيلي)، وإنهاء الانقسام الداخلي، واستعادة الوحدة على أسس حماية الأرض الفلسطينية".



ودعا البطش الأمتين العربية والإسلامية، إلى "التوحد في سبيل توفير الدعم للشعب الفلسطيني ومدينة القدس، لاسيما في ظل خطر الاستيطان الإسرائيلي والضم الذي يزداد الحديث عنه يوماً بعد يوم".



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كما طالب البطش المجتمع الدولي "عدم الاعتراف بقرارات الضم (الإسرائيلية) للأراضي الفلسطينية لأن ذلك يشكل عدوانا على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين".



والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.



وتحدث البطش في خطابه عن يوم القدس العالمي، معتبرا أنه "فرصة للتأكيد على عروبة وإسلامية أرض فلسطين، وعلى أنها الباب القادر على تجميع وحشد الجهود".



و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني هو من دعا للاحتفال بهذا اليوم عام 1979.

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