أول جمعة في مساجد غزة منذ شهرين

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



أدى فلسطينيون في قطاع غزة، صلاة الجمعة داخل المساجد بعد توقفها منذ شهرين، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأفاد مراسل الخليج 365، بأن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة داخل مساجد القطاع، ضمن إجراءات وقائية مشددة شملت توزيع كمامات طبية على المصلين، وإلزامهم بإحضار سجادات شخصية للصلاة.



كما تباعد المصلون داخل المساجد، وأشرفت طواقم تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة على تعقيم المصلين قبل الدخول للمسجد، ولم تتجاوز خطبة الجمعة العشر دقائق.



وفي حديث للأناضول، قال الخطيب وائل الزرد، بعد إلقاء الخطبة في أحد مساجد مدينة غزة، إن "صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، وعقدها بهذه الصورة، ضرورة شرعية".



وأضاف الزرد أن "وزارة الأوقاف لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد دراسة عميقة وتشاور موسع مع أهل الدين، والجهات المختصة".



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وذكر أن "تجربة اليوم، سيتم تقييمها لبناء الموقف عليها في الأيام المقبلة، بخصوص استمرار فتح المساجد".



وأشار الزرد إلى أن خطب الجمعة في معظم مساجد القطاع تضمنت حث المواطنين على الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، الخاصة بمكافحة كورونا.



والخميس، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، في بيان، استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد وسط ظروف احترازية مشددة.



وفي 23 مارس/آذار الماضي، أغلقت وزارة الأوقاف في القطاع المساجد، تحسبا لتفشي كورونا.



وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 398 منها 55 في قطاع غزة والبقية بالضفة الغربية وضواحي مدينة القدس، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.