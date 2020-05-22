كورونا.. 9 وفيات في الكويت واثنتان في عُمان وواحدة بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الجمعة، في 5 دول عربية، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 9 وفيات و955 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و564، بينها 138 وفاة، و5 آلاف و515 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و424 إصابة بكورونا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 6 آلاف و794، بينها 32 وفاة، و1821 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و89 إصابة بالفيروس.

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وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و300، بينها 197 وفاة، و4 آلاف و347 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 32 إصابة بكورونا.

وأكدت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 173، بينها 5 وفيات.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 1046.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 47 وفاة و883 حالة تعاف.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و217 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 335 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و96 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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