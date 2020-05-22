بري يحذر من أصوات "نشاز" تنادي بالفيدرالية لحل أزمات لبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365



حذر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الجمعة، مما وصفها بـ"أصوات نشاز" بدأت تعلو وتنادي بـ"الفيدرالية" لحل أزمات البلاد.



جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها للشعب بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، وعيد الفطر، و"يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.



ويحتفل لبنان بـ"عيد المقاومة والتحرير" في 25 مايو/أيار من كل عام، وهو تاريخ انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلتها عام 1978.



وقال بري في كلمته: "حذار من الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيدرالية كحل للأزمات"، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الدعوات أو الأطراف التي أطلقتها.



وفي السياق، دعا بري، حكومة البلاد إلى إطلاق عمل ميداني لحل الأزمة الاقتصادية وعدم انتظار ما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.



ومطلع مايو الجاري، بدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج التعافي الاقتصادي والمالي، الذي أقره مجلس الوزراء نهاية أبريل/ نيسان الماضي.



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وترغب بيروت في الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من الصندوق.



وأضاف بري أن "الأوان قد حان ليوقف اللبنانيون المضاربات السياسية التي تؤدي إلى إرباك النظام العام، ووقف إطلاق التهم يمينا ويسارا".



وتابع: "لنتحمل مسؤولياتنا ونحرر لبنان قضائيا وسياسيا".



وشدد بري على ضرورة إعادة إنتاج الحياة السياسية في لبنان انطلاقا من وضع قانون انتخابي جديد خارج النظام الطائفي يكون فيه لبنان دائرة انتخابية واحدة فقط، وتحرير القضاء وتأمين استقلاليته.



ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث بات بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بعد بلوغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار.



كما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية، خلال الأشهر الماضية لمستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 4400 مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1507 في السوق الرسمية.

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