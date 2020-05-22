شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يوضح آلية التسوق للمواطنين والمقيمين خلال «منع التجول» الكلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، اليوم الجمعة، أنه بإمكان المواطن أو المقيم التسوق بعد إصدار تصريح من تطبيق توكلننا.
وأضاف “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي المشترك: أن “أكثر من 20 نشاطًا تجاريًا واقتصاديًا سيستمر بالعمل خلال فترات منع التجول الكلي”.
وأشار “متحدث التجارة” إلى “تسجيل انخفاض بنسبة 80% في بلاغات ارتفاع الأسعار”، مبينًا أن “تراجع مخالفات إرتفاع الأسعار بسبب الرقابة وتعاون المواطن”.
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث التجارة» يوضح آلية التسوق للمواطنين والمقيمين خلال «منع التجول» الكلي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.