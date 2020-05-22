«متحدث التجارة» يوضح آلية التسوق للمواطنين والمقيمين خلال «منع التجول» الكلي (فيديو)

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، اليوم الجمعة، أنه بإمكان المواطن أو المقيم التسوق بعد إصدار تصريح من تطبيق توكلننا.

وأضاف “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي المشترك: أن “أكثر من 20 نشاطًا تجاريًا واقتصاديًا سيستمر بالعمل خلال فترات منع التجول الكلي”.

وأشار “متحدث التجارة” إلى “تسجيل انخفاض بنسبة 80% في بلاغات ارتفاع الأسعار”، مبينًا أن “تراجع مخالفات إرتفاع الأسعار بسبب الرقابة وتعاون المواطن”.