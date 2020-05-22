الهولندي ستام مدرباً لسينسيناتي الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح المدافع الدولي الهولندي السابق ياب ستام المدرب الجديد لفريق سينسيناتي، المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم «أم أل أس»، وذلك بحسب ما أعلن مدير عام النادي مواطنه جيرارد نييكامب.

وسيكون سينسيناتي التجربة التدريبية الرابعة لابن الـ47 عاماً على صعيد الكبار، بعد ريدينج الإنجليزي (2016-2018) وتسفوله (2018-2019) وفينورد روتردام الذي استلم الإشراف عليه في صيف 2019 بعقد لعامين، لكنه استقال في أواخر أكتوبر الماضي بعد خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام (صفر-4).

وسيحل قلب الدفاع السابق الذي برز بشكل خاص في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي (1998-2001) بعد انتقاله إليه من إيندهوفن قبل أن يخوص تجربتين في إيطاليا مع لاتسيو وميلان ثم العودة إلى بلاده لإنهاء مسيرته عام 2007 مع أياكس، بدلاً من الفرنسي يوان داميه الذي استلم الإشراف على الفريق مؤقتاً بعد استقالة الهولندي الآخر رون يانس في فبراير قبل 12 يوماً من انطلاق الموسم بسبب اتهامه بالعنصرية.

وقال ستام: «بالنسبة لي، أن أحصل على فرصة العمل في الولايات المتحدة، في دوري «أم أل أس»، لصالح فريق مثل سينسيناتي، فهذا حلم».

ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيكون بإمكان ستام الالتحاق بفريقه الجديد في ظل حظر السفر المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أوقف الدوري الأمريكي منذ 12 مارس.