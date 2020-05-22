استئناف دوري السلة السوري في 20 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عن استئناف بطولة الدرجة الأولى للرجال والسيدات للموسم الجاري 2019-2020 اعتباراً من 20 يونيو القادم، على أن تستكمل أيضاً بطولة أندية الدرجة الثانية.

وأشار اتحاد السلة في بيان له إلى أنه سيصدر لاحقاً جداول المباريات وآلياتها.

ويأتي قرار استئناف بطولة سوريا بكرة السلة بعد إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم عن استئناف بطولة الدوري المحلي اعتباراً من الخميس 28 مايو الجاري بدون جمهور ووفق تدابير خاصة تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى سلطة رياضية في سوريا، قد أوقف النشاط الرياضي في جميع الألعاب منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.