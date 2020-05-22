شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دوري السلة السوري في 20 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عن استئناف بطولة الدرجة الأولى للرجال والسيدات للموسم الجاري 2019-2020 اعتباراً من 20 يونيو القادم، على أن تستكمل أيضاً بطولة أندية الدرجة الثانية.
وأشار اتحاد السلة في بيان له إلى أنه سيصدر لاحقاً جداول المباريات وآلياتها.
ويأتي قرار استئناف بطولة سوريا بكرة السلة بعد إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم عن استئناف بطولة الدوري المحلي اعتباراً من الخميس 28 مايو الجاري بدون جمهور ووفق تدابير خاصة تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى سلطة رياضية في سوريا، قد أوقف النشاط الرياضي في جميع الألعاب منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف دوري السلة السوري في 20 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.