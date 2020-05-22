شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تستعد للعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة استعدت لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، ووفرت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات مرضى السكري، وغرفة خاصة لاستقبال حالات الولادة، وأمراض القلب، والكلى، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقال إن مركبات الإسعاف والمسعفين على أهبة الاستعداد، معتبراً أن إنقاذ حياة الإنسان هو الشعار الرئيسي للمؤسسة التي تقدم خدماتها عبر 122 نقطة إسعافية منتشرة في إمارة دبي. (وام)

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