5380 متطوعاً من 21 جنسية يشاركون في التوعية بالوقاية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل 5380 متطوعاً من 21 جنسية، أسماءهم في مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية» الهادفة إلى توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأشاد العقيد محمد أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، بالإقبال الكبير للتسجيل، وأكد أن المبادرة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الجميع مسؤول عن الجميع».

وأوضح العقيد أهلي أن المتطوعين سيساهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق الـ«جي بي آر»، و«المرابع العربية»، ضمن اختصاص مركز شرطة البرشاء، «السيتي ووك وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد».

وحول شروط المشاركة، أكد النقيب المهندس خليفة محمد الروم مدير منصة شرطة دبي للتطوع، أنها تتمثل في التمتع باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدراجة الهوائية، وحيازة دراجة هوائية، وشهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة، وارتداء خوذة السلامة، مبيناً أنه سيكون هناك مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وسيتم توفير سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف، ودورية صيانة للدراجات.

أما آليات التقديم، فأكد النقيب الروم، أن بإمكان الراغبين في التطوع الدخول على رابط مخصص على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتسجيل بياناتهم والتأكد من استيفاء الشروط، مبيناً أنه بعد قبول المتطوعين سيتم توزيعهم في مناطق لامير، جي بي آر، الخوانيج، والمرابع العربية، لمشاركة دوريات الدراجات الهوائية مهام عملها.