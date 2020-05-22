مليحة يستعرض برامجه في الفترة المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي مليحة اجتماعاً عن بعد، للاطلاع على ما جرى تنفيذه من فعاليات عدة خلال شهر رمضان الكريم، وبحث جاهزية النادي لاستكمال منظومة عمله من الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، بعد انتهاء العيد، وخلال فترة جائحة (كورونا المستجد).

ترأس الاجتماع محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وحضره عبدالله الكتبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخليفة الكتبي أمين السر العام، وسالم الكتبي رئيس لجنة الألعاب الفردية، وعبدالله القايدي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وعبدالله الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، ومحمد الكتبي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، وهادي الكتبي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبدالله الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية.

وأشاد محمد سلطان الخاصوني بسلسلة الفعاليات والبرامج التي جرى طرحها خلال الفترة الماضية وضمن فعاليات النادي لشهر رمضان الكريم، وبمستوى التجاوب الجماهيري اللافت من قبل أطياف المجتمع للمشاركة في الفعاليات الثقافية، بجانب متابعة برامج التوعية وحصص التمارين الرياضية.

وتناول الاجتماع استعراض الجهود الحالية لإتمام عمليات الربط الإلكتروني بين مختلف إدارات النادي، لتسهيل التواصل والتنسيق المشترك لتنفيذ الأهداف، علاوة على متابعة الرياضيين، والبرامج المنفذة.