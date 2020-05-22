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تحطم طائرة ركاب باكستانية قرب مطار كراتشي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحطمت طائرة ركاب باكستانية تحمل 107 أشخاص، الجمعة، قرب منطقة سكنية في مدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية.
وقالت هيئة الطيران المدني في باكستان، إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم الهيئة لـ«فرانس برس»، إن «الطائرة تحطمت في كراتشي. ومبدئياً، ثبت وفاة 98 مسافراً، بخلاف طاقم الطائرة.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز «إيرباص 320»، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها أضراراً بالغة.
وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت بشدة من جراء الحادث المأساوي.
وتشير معلومات أولية إلى إن قائد الطائرة اتصل بمطار كراتشي، وأبلغه بوجود عطل قبل الحادث بدقيقة.

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