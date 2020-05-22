شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العراق يتنازل عن نصف راتبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، استعداده لتخفيض راتبه مع الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى 50% بسبب جائحة «كورونا».

وأكد إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، تستمر في تواصلها مع كاتانيتش عن طريق نائب رئيس الهيئة شامل كامل، والمدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس.

وأضاف أنه خلال محادثات الاتحاد وكاتانيتش، أبدى المدرب السلوفيني استعداده للتنازل عن 50% من قيمة راتبه مع اتحاد الكرة، موضحاً أن كاتانيتش يتواجد الآن في سلوفينيا بسبب إجراءات مكافحة «كورونا».

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