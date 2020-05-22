شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، 634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 20796 إصابة.

وأعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بالوزارة عن 48 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1326، في حين تماثلت أكثر من 5000 حالة للشفاء.

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