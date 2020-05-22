شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «أدنوك» يدعمون أعمال الخير بمليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع موظفو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في إطار مبادرة الشركة الرمضانية السنوية بمبلغ مليون درهم إماراتي، لتوفير آلاف وجبات الإفطار وصناديق رمضان (مير رمضان) التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للأسر، والأفراد المتعففين. وتم تسليم الطرود الغذائية هذا العام للمستفيدين بدلاً من توزيعها في خيام رمضان، كما جرت العادة، لضمان سلامة المستفيدين، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.
وتعد مبادرة (أدنوك) الرمضانية السنوية، التي تأتي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جزءاً من برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي، ودائم في المجتمع.
ووزعت (أدنوك) مؤخراً 10000 حقيبة وقائية تحتوي على معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة، والقفازات، ومعقمات اليدين، ضمن مشاركتها في حملة «الإمارات تتطوع».
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