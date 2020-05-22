«دبي الإسلامي» يقدم 16 مليون درهم «زكاة مال» لدار البر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية دار البر، تلقيها 16 مليون درهم تبرعاً من بنك دبي الإسلامي «زكاة مال» عن العام الحالي، وأكد المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»، أن قيمة الزكاة ستصرف في قنواتها الشرعية، وتشمل علاج المرضى، تسديد رسوم طلبة المدارس والجامعات، دفع فواتير الكهرباء، سداد قيمة إيجار منازل الأسر ذات الدخل المحدود، دعم بناء مساكن المحتاجين، صيانة منازل الأسر المحتاجة، ومصاريف عامة أخرى.

وأعرب عبدالقادر الريس، مدير عام الجمعية عن الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي، نظير مكرمته الكبرى، التي تسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم وتعزيز التنمية المجتمعية.

ودعا الريس، شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير ومؤسسات المجتمع إلى المبادرة للتبرع لصالح الحالات الإنسانية والمشاريع التنموية الخيرية.