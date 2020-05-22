فحص 3000 عيّنة في مختبر جودة المياه بـ«كهرباء الشارقة» خلال أربعة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة ارتفاع عدد عيّنات المياه التي تم فحصها في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية ليصل إلى 3000 عينة مياه منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، بينما تم خلال عام 2019 فحص 8420 عيّنة مياه في مختبر جودة المياه.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن الهيئة تُسخّر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية، وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه للحصول على مياه ذات جودة عالية.

وأوضح أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية هو أحد مختبرات الهيئة حيث، يوجد فيها 7 مختبرات لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية حتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها على 3500 كم، والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة تعمل على التأكد من جودة المياه وعذوبتها بكل مناطق الشارقة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الهيئة تطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية، كما تعتمد على برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة، بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير أداء المختبر ورفع كفاءته، سعياً نحو توفير كل متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة لتأهيل المختبر لمعايير الاعتماد الدولي، وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر بما يساهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد عن طريق البريد الإلكتروني، مع عمل كل الإحصاءات المطلوبة للاستفادة منها في متابعة جودة المياه بمدينة الشارقة.

وأكدت المهندسة خلود النابودة مدير قسم جودة المياه، أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر، لذا تمت زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة 56، إضافة إلى فحص عينات دورية من المحطات المنتجة للمياه، ومن الآبار، ومن خطوط التوزيع والنقل، وعيّنات مراقبة نظافة الخزانات في المباني، وعيّنات الفحوص الدورية للمراكز الصحية.

وقالت إن مواقع فحص العيّنات تشمل مناطق، أم فنين، الزبير، الرحمانية 1، الرحمانية 7، السيوح 2، النوف 4، منطقة المزيرعة، ومبني هيئة الإمارات للهوية بمنطقة الرحمانية.

وأضافت أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية يتعاون مع الجمهور في زيارة المواقع وأخذ العيّنات وفحصها من قبل فني المختبر للتأكد من جودتها، كما يتعاون مع الدوائر الحكومية والشركات عند الحاجة لفحص جودة المياه، كتعاون المختبر مع المراكز الصحية التابعة، بالشارقة، بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية.