الإمارات تدعو إلى التعاون بين دول «أيورا» لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الإمارات، الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، إلى التعاون وتوحيد الجهود الإقليمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت ضرورة تعزيز النقاش وتبادل الخبرات التي تتعلق بآليات مكافحة انتشار المرض. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء وشركاء الحوار في رابطة «أيورا» من أجل التخفيف من آثار انتشار الوباء في المنطقة.

وقال الشعالي، في كلمته خلال الاجتماع: «إن هذه الأوقات الصعبة، فرصة لتعزيز التعاون ودعم الشراكات بشكل أقوى، والعمل على زيادة التنسيق والتخطيط باستمرار لتحقيق الهدف المنشود».

وأضاف أنه على دول رابطة «أيورا» أن تعزز المعرفة المركزة حول فيروس كورونا المستجد لدى الدول المطلة على المحيط الهندي؛ حيث إن تبادل المعلومات عن التدابير الوطنية التي تنفذها الدول لمكافحة انتشار الفيروس والحد من آثاره الاقتصادية، سيساعد على تعزيز انتعاش التجارة والاستثمار.

وأعرب عن تقديره لمساهمات العاملين في المجال الصحي وجميع الأفراد الذين يعملون في خط الدفاع الأول على جهودهم وتفانيهم وتضحياتهم في مكافحة الوباء.

وتناول الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الأولوية ضمن خطة دولة الإمارات كرئيس لرابطة «أيورا» للدورة 2019-2021، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون وتكثيف الاستجابة ودعم الشراكات بين الدول الأعضاء وشركاء الحوار في مواجهة الجائحة.

كما ناقش كبار المسؤولين للدول الأعضاء، مقترحات تعزيز التعاون والحوار لمواجهة الوباء ضمن إطار الرابطة، مع التركيز على آليات العمل المشترك ضمن أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة للحد من المخاطر والكوارث الطبيعية.

وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت لجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في رابطة «أيورا»، بياناً مشتركاً حول التضامن والتعاون في مواجهة جائحة «كوفيد- 19».

وتتولى الإمارات رئاسة رابطة «أيورا» للدورة 2019-2021، وستستضيف الاجتماع النصف السنوي العاشر للجنة كبار مسؤولي الرابطة بواسطة تقنيات الاتصال المرئي في شهر يونيو المقبل. (وام)