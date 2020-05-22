الصربي بيزتش يقرر العودة لاتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أكد الصربي اليكساندر بيزتش «28 عاماً»، مهاجم اتحاد جدة المعار إلى «إف سي سيؤول» الكوري الجنوبي، أنه سيعود لصفوف الأول فور عودة النشاط الرياضي في السعودية، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام صربية، الجمعة، إلى أن إعارته للفريق الكوري الجنوبي قد انتهت.

وتعاقد الاتحاد مع بيزتش صيف 2018 لمدة 3 سنوات، قبل أن يعود ويعيره في يناير/ كانون الثاني 2019 للفريق الكوري لمدة عام ونصف العام، بعد أن فشل اللاعب في تقديم نفسه، واكتفى بهدف وحيد بقميص الاتحاد أحرزه في مرمى الهلال.

وكشف بيزتش الذي أحرز 10 أهداف للفريق الكوري في 23 مباراة، أن الأخير تفاوض معه للاستمرار، بيد أن المفاوضات توقفت من دون اتفاق ليقرر العودة مجدداً إلى الاتحاد، وإكمال عقده حتى يونيو/ حزيران 2021.