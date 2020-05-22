الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن «انهار فعلياً» مع تفشي «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن، حيث «انهار» نظام الرعاية الصحية فيها «فعلياً»، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.

وفي إشارة لمنظمات الإغاثة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف «نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة الآن. الوضع مقلق بشدة، وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعلياً».

وأضاف «إنهم يتحدثون عن اضطرارهم لرفض مساعدة الناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأوكسجين (الطبي)، ولا يملكون معدات وقاية شخصية كافية».

وأبلغت السلطات اليمنية منظمة الصحة العالمية أنها سجلت 184 حالة إصابة، و30 وفاة بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث بيانات.

لكن لايركه قال: «العدد الفعلي أعلى بكثير قطعاً».

وأضاف أن الأمم المتحدة تقول إنها ستسعى لجمع ملياري دولار لليمن للحفاظ على استمرار برامج الإغاثة حتى نهاية العام.