شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 78 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، رصد 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 7137 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن مصاباً واحداً توفي بالمرض ليصل عدد الوفيات إلى 115.

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