أسهم أوروبا تهبط بفعل مخاوف التجارة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة؛ إذ فاقم تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف إزاء تباطؤ أكبر للتعافي من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد- 19.

وأعلنت بكين، أمس الخميس، أنها تخطط لفرض قانون جديد للأمن في هونج كونج، ما أدى إلى صدور تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا سترد بشكل «قوي للغاية».

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، مع تراجع الأسهم المنكشفة على آسيا مثل إتش.إس.بي.سي هولدينجز 5.5 في المئة وبرودينشال 8.4 في المئة.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني اثنين في المئة ليتخلف في الأداء عن المؤشرات المناظرة في أوروبا.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة إل.في.إم.إتش وكيرنج، والتي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الصين، ما يزيد على اثنين في المئة.

وهوت أسهم رينو الفرنسية 4.3 في المئة بعد أن قال وزير المالية برونو لو مير إنه لم يوقع على قرض مضمون من الحكومة بقيمة خمسة مليارات يورو (5.47 مليار دولار) لمساعدة الشركة على تجاوز تداعيات الجائحة.