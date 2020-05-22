شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: واثقون من تجاوز كورونا.. والعالم ستغير بسبب الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، كلمة إلى الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير الكويت، أن على الجميع الابتهاج بالعيد وبث السعادة في نفوس الأسر، لافتا إلى أن الدولة تتطلع إلى عودة الحياة كما عهدناها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون كما هو عليه قبلها، لافتا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة والمؤسسات نهج جديد يعيد رسم مستقبل الكويت.

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وأكد الشيخ صباح أنه واثق من تجاوز أزمة فيروس كورونا، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية والجهات الصحية على جهودهم في مواجهة الوباء.

وأشار إلى أن تداعيات كورونا تتطلب من الجميع تغيير السلوك وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، سائلا المولى عز وجل الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا احتساب كل من توفى جراء الفيروس عند الله من الشهداء.

وقال إن هذه الجائحة التي یمر بها وطننا العزیز والعالم أجمع وبكل قساوتها وأثارها تستدعي منا وكما ذكرت لكم في مناسبة سابقة استخلاص المواعظ والعبر فعالم الغد بعد وباء كورونا لن یكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة وإنما ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة محلیا وإقلیمیا وعالمیا على مختلف نواحي الحیاة سواء الصحیة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة وغیرها الأمر الذي یفرض على الحكومة

ودعا أن يعتمد مجلس الأمة وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة اعتماد نهج جدید لمواجهة هذه التحدي الجاد نهج یعید رسم كویت

المستقبل یطال نمط حیاتنا وسلوكنا ویستهدف تصویب مساراتنا عبر خطوات فعالة تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة وتداعیاتها ولن یتأتى ذلك إلا بالتعاون والتعاضد وتضافر الجهود وتحمل المسؤولیة والإعتماد على النفس وتغلیب المصلحة الوطنیة العلیا".