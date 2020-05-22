شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إبراهيم باشا ابن محمد على.. السعودية تزيل اسم أحد شوارع الرياض.. إعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة منطقة الرياض بالسعودية إزالة اسم إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض منعا للالتباس، وذلك لتشابه اسمه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

وأضافت أن الطريق كان المقصود به الأديب والمفكر المصري إبراهيم باشا حسن المصري، ولكن يتشابه الاسم مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

وبالبحث تاريخياً ، تبين أن إبراهيم باشا المقصود به بن محمد علي، الابن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا، والذي قاد حملة عسكرية ضخمة على وسط الجزيرة العربية وقضى على الدولة السعودية الأولى.

أما إبراهيم باشا حسن أستاذ الطب المصري الذي تولى تفتيش الصحة العمومية بمصر، كما تولى إدارة مدرسة طب القصر العيني في أواخر القرن التاسع عشر.