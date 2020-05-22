ضاحي خلفان: مطارات تركيا محطات تنقل الدواعش للشام والعراق ثم مصر وليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، التدخل العسكري التركي السافر في ليبيا، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الذي يتكالب مع الخارج ضد الداخل فاللاوطنية في صميم عقيدته الماسخة وأردوغان راعي الإرهاب"، مؤكدا أن طرابلس تأبى ان تكون فريسة للترك من خلال تواطئ حكومة السراج المزعومة.



ضاحى خلفان على تويتر

وأضاف ضاحي خلفان في رسالته، قائلا: "قمع أردوغان في ليبيا ينهي مشروع يخطط له لبلد عربي مجاور. ويجتمع ضدنا من المغردين الاخونجية والحوثيين والقطريين.. ضد اي نخوة او فزعة عربية... ولذلك الوطن العربي يتعامل مع اردوغان كزعيم جماعات إرهابية.. الا السراج والغنوشي".

وأكد أن مطارات تركيا محطات تنقل للدواعش من تركيا إلى الشام والعراق ثم إلى مصر وليبيا، قائلا: "قطر وتركيا صناع الدواعش في قلب الأمة العربية".

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وكان قد أبدى ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، استغرابه ممن يرحبون بالتدخل السافر من قبل مليشيات أردوغان في ليبيا والشأن العربي ويرفضون تدخل العرب، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "استغرب ممن يرحب بأردوغان في التدخل بالشأن العربي.. ويرفض العرب.. ويدعي العروبة. تركيا لن تنفع ليبيا خذوها مني.. مرد العرب للعرب.

وأضاف ضاحي خلفان، في تغريدات أخرى قائلا: "اليوم من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يبحث عن الحل السلمي... الممثل في مغادرة المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. من يريد الخير ليبيا عليه أن يدعو إلى وقف الاقتتال وترحيل المرتزقة خارج ليبيا وابعاد الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وتابع: "احيانا تسمع واحد اخونجي او قطري او تركي او حوثي يقول انت شو دخلك في ليبيا.. والله الذي لا إله إلا هو اننا نتألم لما يحدث لهم كيف لا.. السنا كالجسد الواحد... بالرغم من بعد المسافة إلا أن ليبيا عندي أقرب الدول في الشمال الافريقي حتى من حيث اللهجة. لنا في صحاري ليبيا قبائل تنتمي إلى جذور الجزيرة العربية. ويأتيك تركي اسطنبولي يقول شو دخلكم في ليبيا".