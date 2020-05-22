شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 310 حالات شفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، خبر عاجل، اليوم الجمعة، بتسجيل 310 حالات شفاء من فيروس كورونا ، حسب ما ذكرته قناة " سكاى نيوز" الاخبارية.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 5 حالات وفاة، و1041 إصابة يومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 18 ألفًا و609 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ63، والذي عقد بوزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. Advertisements وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، و325 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و211 حالة لمواطنين كويتيين، و177 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و139 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى. وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 181 حالة، مشيرًا إلى أنه تم اجراء 4 آلاف و757 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 261 ألفًا و71 مسحة، فيما بلغ إجمالي من أنهوا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضية 454 شخصًا، بينهم 245 كويتيًا، و209 وافدين. وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات. وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و804 إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 124 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 17 ألفًا و568 حالة حتى يوم أمس.

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