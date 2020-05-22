شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأمن العام» للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تطبيق منع التجول الكلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر الأمن العام تنبيهاً للمواطنين والمقيمين بالمملكة، بأنه بداية من يوم غد السبت 30 رمضان 1441هـ، سيبدأ رجال الأمن في تطبيق منع التجوّل الكلي طوال اليوم في جميع مناطق المملكة ومدنها، ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ.
جاء ذلك التنبيه عبر رسائل نصية sms وجّهها الأمن العام عبر شركات الاتصالات بالمملكة لهواتف المواطنين و المقيمين.
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