شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح شرط إضافة أبناء المطلقة للاستفادة من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد برنامج حساب المواطن، أن المطلقة يحق لها إضافة أبنائها كتابعين بشرط إرفاق مستندات صك الولاية أو إثبات الاحتضان. Advertisements جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على موقع “تويتر” قائلا :”هل يدرج الأطفال مع الأب أو مع الأم في حساب المواطن؟”، حيث أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، أنه يمكن للمطلقة إضافة الأبناء كتابعين لها، وفي حال تم إرفاق مستندات من قبل الأم (صك الولاية أو إثبات الاحتضان)، وتمت الموافقة عليها، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم.

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